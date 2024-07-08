Омск-Информ
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·Происшествия

В преступлении обвиняют предпринимательницу, которая была носителем нововируса.
Следственный комитет завершил расследование отравления юных спортсменов в Омске. В нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые и стали причиной болезни детей, обвиняют 64-летнюю предпринимательницу.
Напомним, инцидент произошел в июне 2023 года в гостинице, где остановились 22 гандболиста из Новокузнецка. Детей в возрасте 11–17 лет привезли в Омск на соревнования, но госпитализировали в больницу с признаками отравления.
Оказалось, что еду для детей по договору с гостиницей готовила индивидуальная предпринимательница. По версии следствия, она была носителем нововируса (РНК Norovirus 2-го генотипа), вызвавшего у детей острую кишечную инфекцию.
Предпринимательница признала свою вину. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.
2051
·Происшествия

В преступлении обвиняют предпринимательницу, которая была носителем нововируса.
Следственный комитет завершил расследование отравления юных спортсменов в Омске. В нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые и стали причиной болезни детей, обвиняют 64-летнюю предпринимательницу.
Напомним, инцидент произошел в июне 2023 года в гостинице, где остановились 22 гандболиста из Новокузнецка. Детей в возрасте 11–17 лет привезли в Омск на соревнования, но госпитализировали в больницу с признаками отравления.
Оказалось, что еду для детей по договору с гостиницей готовила индивидуальная предпринимательница. По версии следствия, она была носителем нововируса (РНК Norovirus 2-го генотипа), вызвавшего у детей острую кишечную инфекцию.
Предпринимательница признала свою вину. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.
2051