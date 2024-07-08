Преступник вывез тело женщины на ее же машине и закопал его в лесу в Муромцевском районе.

Преступник вывез тело женщины на ее же машине и закопал его в лесу в Муромцевском районе.

Неделю назад, 30 июня, в Омске произошло убийство 39-летней женщины, работавшей в службе такси. Как сообщили в полиции и Следственном комитете, омичка поссорилась с 30-летним племянником бывшего мужа. Мужчина принял наркотики, а потом задушил женщину. После убийства он похитил золотые украшения женщины, положил тело в багажник ее машины и вывез в Муромцевский район, где захоронил.

Через три дня 19-летний сын омички заявил о ее пропаже. Сначала полицейские обнаружили в кювете у трассы в Горьковском районе машину женщины. А через несколько дней поймали в ломбарде подозреваемого, который пытался продать похищенные украшения за 54 тыс. рублей.

Мужчина признался в преступлении и показал место у водоема в Муромцевском районе, где закопал тело убитой женщины. Из Муромцевского района преступник отправился к знакомым в Горьковский район, где тоже употребил наркотики. Возвращаясь, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего на попутках вернулся в Омск.

До суда убийца будет находиться в следственном изоляторе. Ему грозит длительный тюремный срок.