Омск-Информ
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·Общество

Каждую картину обещают согласовать с жителями.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал карту размешения в Омске 50 граффити. Они появятся на стенах домов в микрорайоне Модерн на улице 2-й Поселковой в Советском округе.
Еще 50 картин появятся в других округах Омска. Каждую работу власти пообещали согласовать с жителями.
Напомним, стены распишут художники из России, США, Мексики, Италии, Испании, Бразилии в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!». Ранее в рамках фестиваля в городе уже появилось одно граффити. На стене министерства образования художники изобразили взлетающую «Ангару».
·Общество

Каждую картину обещают согласовать с жителями.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал карту размешения в Омске 50 граффити. Они появятся на стенах домов в микрорайоне Модерн на улице 2-й Поселковой в Советском округе.
Еще 50 картин появятся в других округах Омска. Каждую работу власти пообещали согласовать с жителями.
Напомним, стены распишут художники из России, США, Мексики, Италии, Испании, Бразилии в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!». Ранее в рамках фестиваля в городе уже появилось одно граффити. На стене министерства образования художники изобразили взлетающую «Ангару».