Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Высота «Ангары» составляет 26 м.
Художники закончили наносить граффити на здание министерства образования Омской области, которое располагается на Красном Пути. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, это самое объемное и масштабное изображение ракеты в стране. Высота «Ангары-А5» достигла 26 м.
Граффити нарисовали в рамках первого в Сибири международного арт-фестиваля. Он планируется в Омске с 1 июля по 15 августа. В городе распишут 100 поверхностей. До 23 июня на портале «Госуслуги» можно проголосовать за округ, который станет галереей под открытым небом.
·Культура/Афиша

Высота «Ангары» составляет 26 м.
Художники закончили наносить граффити на здание министерства образования Омской области, которое располагается на Красном Пути. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, это самое объемное и масштабное изображение ракеты в стране. Высота «Ангары-А5» достигла 26 м.
Граффити нарисовали в рамках первого в Сибири международного арт-фестиваля. Он планируется в Омске с 1 июля по 15 августа. В городе распишут 100 поверхностей. До 23 июня на портале «Госуслуги» можно проголосовать за округ, который станет галереей под открытым небом.