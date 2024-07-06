Новые сооружения появятся на остановках у кинотеатра Первомайского и у ДК «Химик».

Новые сооружения появятся на остановках у кинотеатра Первомайского и у ДК «Химик».

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на поиск подрядчика для обустройства остановок транспорта. Начальная стоимость составит 5,790 млн рублей. Заявки принимаются до 12 июля.

Согласно документам, предполагается оборудовать остановочные павильоны на остановках «Завод ОРЗ» на проспекте Губкина в обоих направлениях, «Южная» в направлении улицы Южной, «Нежинский геронтологический интернат» в обоих направлениях, пересечение проспекта Королева с улицей Химиков, что у ДК «Химик» в обоих направлениях, «Кинотеатр Первомайский» в обоих направлениях.

Работы по обустройству необходимо сделать до 1 сентября. Гарантия на конструкции, состоящие из секций ограждения и дополнительных стоек, составит в диапазоне от 4 до 6 лет.