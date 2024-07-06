Юноша заплатил за мобильник, но устройства так и не увидел.

Юноша заплатил за мобильник, но устройства так и не увидел.

17-летний житель Крутинского района Омской области стал жертвой классической «разводки» мошенника. Молодой человек в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже телефона. Модель устройства и цена оказались привлекательными.

Юноша созвонился с продавцом и договорился о сделке. Собеседник предложил сельчанину оформить бесплатную доставку. Аферист прислал ссылку, перейдя по которой, подросток заполнил анкетные данные, указав также и свою банковскую карту.

После этого молодой человек обнаружил списание 11 тыс. рублей, продавец же перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские ищут злоумышленника.