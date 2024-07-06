Омск-Информ
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·Происшествия

Юноша заплатил за мобильник, но устройства так и не увидел.

17-летний житель Крутинского района Омской области стал жертвой классической «разводки» мошенника. Молодой человек в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже телефона. Модель устройства и цена оказались привлекательными.

Юноша созвонился с продавцом и договорился о сделке. Собеседник предложил сельчанину оформить бесплатную доставку.  Аферист прислал ссылку, перейдя по которой, подросток заполнил анкетные данные, указав также и свою банковскую карту.

После этого молодой человек обнаружил списание 11 тыс. рублей, продавец же перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские ищут злоумышленника.

·Происшествия

Юноша заплатил за мобильник, но устройства так и не увидел.

17-летний житель Крутинского района Омской области стал жертвой классической «разводки» мошенника. Молодой человек в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже телефона. Модель устройства и цена оказались привлекательными.

Юноша созвонился с продавцом и договорился о сделке. Собеседник предложил сельчанину оформить бесплатную доставку.  Аферист прислал ссылку, перейдя по которой, подросток заполнил анкетные данные, указав также и свою банковскую карту.

После этого молодой человек обнаружил списание 11 тыс. рублей, продавец же перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские ищут злоумышленника.