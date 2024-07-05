Омск-Информ
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·Происшествия

Подросток не справился с управлением и упал с электросамоката.

В Омской области произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Сегодня, 5 июля, в 15:57 врачи позвонили в дежурную часть полиции Русско-Полянского района и рассказали, что в приемное отделение больницы поступил 16-летний школьник.

По предварительной информации, накануне около 20:00 юноша ехал на электросамокате по улице Северной. Он не справился с управлением и опрокинулся. Ему стало плохо, поэтому он обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

Подросток не справился с управлением и упал с электросамоката.

В Омской области произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Сегодня, 5 июля, в 15:57 врачи позвонили в дежурную часть полиции Русско-Полянского района и рассказали, что в приемное отделение больницы поступил 16-летний школьник.

По предварительной информации, накануне около 20:00 юноша ехал на электросамокате по улице Северной. Он не справился с управлением и опрокинулся. Ему стало плохо, поэтому он обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.