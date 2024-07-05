В регионе снижается число желающих создать семьи. Впрочем, и разводов стало меньше.

В регионе снижается число желающих создать семьи. Впрочем, и разводов стало меньше.

Омскстат опубликовал свежую статистику браков и разводов на территории Омской области. По данным специалистов, по итогам 2023 года количество создания семей за 10 лет снизилось на 5 тысяч, с 17 446 до 12 433, то есть почти на треть. Но есть и позитивные новости: количество разводов снизилось почти на 2 тысячи, с 10500 до 8799.

Что касается возраста вступления в брак, то омичи все чаще стали принимать столь важное решение после 35 лет. А 10 лет назад женихами и невестами жители региона становились в большинстве своем в 25–34 года. По итогам 2023 года пожелали связать себя узами брака 4759 омичей и 4351 омичка.

Стоит отметить, что за 10 лет количество сочетающихся браками по возрастным группам сравнялось. То есть примерно одинаковое число омичей хотят жениться в возрасте 18–24 года, 25–34 года и от 35 лет и старше.