Стенд Северной столицы за восемь месяцев работы выставки привлек внимание 5 млн российских и зарубежных посетителей. Представлено 22 сезона.

Стенд Северной столицы за восемь месяцев работы выставки привлек внимание 5 млн российских и зарубежных посетителей. Представлено 22 сезона.

8 июля на ВДНХ заканчивается одно из самых масштабных событий современной России – международная выставка-форум «Россия». В число самых впечатляющих экспозиций попал стенд Санкт-Петербурга, который за восемь месяцев работы увлек своей атмосферой и историей более 5 млн посетителей.

Экспозиция на протяжении всего времени рассказывала об уникальном характере города, его инновационном потенциале, научных достижениях и ключевых событиях в истории – они оказали влияние на развитие не только мегаполиса, но и всей страны.

Северная столица представила посетителям 22 тематических сезона: 16 из них рассказывали о достижениях города в различных областях, от культуры и туризма до промышленности и медицины, а еще 6 – о будущем города на Неве, планах и стратегии развития региона, которые уже реализуются по многим направлениям деятельности.

В «Петербургском кинотеатре», как его называют организаторы, прошло более 1000 тематических мастер-классов и 500 викторин. Посетители стенда получили более 600 тыс. подарков, сувениров и сертификатов. Каждый предмет – символ встречи с городом, которая навсегда останется в сердцах. У стенда побывали более 60 амбассадоров города, среди которых спортсмены, актеры театра и кино, народные артисты России, музыканты, общественные деятели и блогеры. Среди почетных гостей были Николай Валуев, Сергей Крикалев, Николай Цискаридзе, Александр Друзь, Сергей Семак, Фабио Мастранджело, Елизавета Боярская, Елена Малышева, группа «На-На» и многие другие.

Экспозиция Северной столицы вдохновила правительство Санкт-Петербурга создать свой собственный мультимедийный форум под названием «Мой Петербург» в историческом парке «Россия – Моя история». Это первый регион, который представил свою экспозицию достижений, охватив двенадцать тематических залов. Здесь каждый может найти что-то особенное, ощутить атмосферу города и погрузиться в его жизнь, увидеть прошлое, почувствовать настоящее и заглянуть в будущее Петербурга.