Омск-Информ
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·Общество

Сегодня в Омске целый день будет дождливо и прохладно. 

Жителям Омска сегодня стоит захватить зонтик, если они собираются куда-то идти. По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Омске целый день будет облачно, дождливо и нежарко, до +20. 

Кратковременные дожди с грозами местами пройдут и в районах Омской области. Будет чуть потеплее, чем в городе, до +21...+26. 

·Общество

Сегодня в Омске целый день будет дождливо и прохладно. 

Жителям Омска сегодня стоит захватить зонтик, если они собираются куда-то идти. По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Омске целый день будет облачно, дождливо и нежарко, до +20. 

Кратковременные дожди с грозами местами пройдут и в районах Омской области. Будет чуть потеплее, чем в городе, до +21...+26. 