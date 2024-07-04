Председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин раскритиковал подход администрации к оценке муниципальных предприятий.

Председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин раскритиковал подход администрации к оценке муниципальных предприятий.

Сегодня, 4 июля, на заседании комитета по вопросам экономического развития в горсовете Омска обсуждалась эффективность шести муниципальных предприятий. Как рассказал заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин, три пассажирских муниципальных предприятия показали высокие результаты.

Особенно отличилось МУП «Электрический транспорт». По итогам прошлого года в троллейбусах и трамваях прокатилось на 18,6 % больше пассажиров, соответственно, кратно выросла и выручка. На 6,6 млн увеличился пассажиропоток в муниципальных автобусах ПП-8. Компания «Пассажирсервис», которая занимается продажей электронных проездных и обработкой платежей за проезд, также признана эффективной. Причина роста выручки пассажирских предприятий связана с закрытием на ремонт Ленинградского моста. И транспортной реформой с 1 июля 2023 года, когда все маршрутки убрали из центра города, а вместо этого пустили муниципальный транспорт.

Неплохо идут дела у муниципальных рынков, где выросла выручка от аренды торговых мест, и бань, которые стали прибыльными. А вот в парке имени 30-летия ВЛКСМ на 20,5 млн рублей упали доходы от продажи билетов на аттракционы: часть каруселей списали из-за изношенности. При этом четыре из шести муниципальных предприятий до конца года преобразуют в акционерные общества. В прежнем статусе только парк имени 30-летия ВЛКСМ и «Электрический транспорт».

Выслушав доклад, председатель комитета Алексей Провозин предложил городской администрации поменять подход к оценке эффективности муниципальных предприятий.

– Критерии эффективности заданы еще 15 лет назад. Экономическая ситуация изменилась, количество муниципальных предприятий сокращается, износ имущества достиг максимальных значений. Может, как-то поменять подход к оценке эффективности предприятий и создать новый документ? – спросил Провозин. – Корабль уже уплыл. Мы, как Колумб, который плыл в Индию, а пришел в Америку. А мы все еще мыслим старыми категориями, как будто он еще в Индии.

На что Евгений Романин возразил, что способы оценки работы предприятий универсальны. А преобразованные акционерные общества итак будут управляться советами директоров. Однако председатель комитета все же призвал обновить требования к предприятиям.

– Мы так получили муниципальные рынки, которые изношены, инвестиций нет. А предприятие отжато. Нынешний актив рынков доведен до сегодняшнего состояния. Это критерии оценки прошлого века, – рассуждал Провозин.

Депутаты приняли информацию к сведению, договорившись внимательно изучить цифры, касающиеся доходов муниципальных предприятий.