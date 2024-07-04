Омск-Информ
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·Общество

Во дворах и квартирах на улице Малиновского по ночам стоит кромешная тьма.

В популярном омском паблике появилось сообщение об отсутствии света во дворах на улице Малиновского. Происходит это в ночное время. Жители микрорайона сообщают, что управляющая компания и ресурсоснабжающие организации не могут дать внятного ответа. Не очень понятно, сколько продолжаются эти блэкауты. 

Однако омичи, попавшие под эти отключения, жалуются на постоянные травмы, поскольку спотыкаются в темноте.

·Общество

Во дворах и квартирах на улице Малиновского по ночам стоит кромешная тьма.

В популярном омском паблике появилось сообщение об отсутствии света во дворах на улице Малиновского. Происходит это в ночное время. Жители микрорайона сообщают, что управляющая компания и ресурсоснабжающие организации не могут дать внятного ответа. Не очень понятно, сколько продолжаются эти блэкауты. 

Однако омичи, попавшие под эти отключения, жалуются на постоянные травмы, поскольку спотыкаются в темноте.