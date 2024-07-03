Новый уникальный продукт имеет длительные сроки хранения и позволит обеспечить районы с ограниченным натуральным молочным сырьем.

Новый уникальный продукт имеет длительные сроки хранения и позволит обеспечить районы с ограниченным натуральным молочным сырьем.

Научные сотрудники кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных Омского государственного университета им. П.А.Столыпина разработали технологию сухого сливочного масла. Этот новый уникальный продукт предназначен для районов с ограниченными ресурсами натурального молочного сырья.

Суть этой новой технологии заключается в том, чтобы получать сухой молочный продукт с высоким содержанием жира. Сохранение полезных свойств продукта достигаестя при помощи метода сублимационной сушки. Технология также обеспечивает высокую стойкость и длительность хранения — до 24 месяцев.

Проектом руководит доктор технических наук Ирина Ивкова, и разработка велась в рамках гранта Российского научного фонда и регионального научного фонда Омской области с целью импортозамещения.

На сегодняшний день проведена производственная проверка нового продукта и выполнена часть исследований готового продукта по показателям качества и безопасности в хранении.