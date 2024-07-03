В ходе проверок сотрудники полиции выявили около трехсот нарушений в сфере миграции.

В ходе проверок сотрудники полиции выявили около трехсот нарушений в сфере миграции.

УМВД по Омской области подвело итоги 1-го этапа операции «Нелегал-2024». В ходе нее сотрудники полиции выявили около 300 нарушений в сфере миграции. По решениям судов из России выдворили 18 иностранцев, троих депортировали за совершенные преступления, еще 36 нелегалам запретили въезд в страну.

За организацию незаконной миграции было возбуждено 9 уголовных дел. Среди фигурантов значатся 63-летний омич и его 34-летняя сожительница, которые фиктивно поставили на учет 11 граждан ближнего зарубежья.

Кроме того, на стройках в Кировском округе и Омском районе было выявлено свыше 50 незаконно работающих иностранцев. На них составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев к административной ответственности привлечены их работодатели.