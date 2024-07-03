Омск-Информ
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·Политика

Он руководил районным центром около 3,5 лет.
Вчера депутаты Совета Большереченского городского поселения приняли отставку главы Александра Пронина. Как сообщает газета «Наша Иртышская правда», глава Большеречья решил уйти по собственному желанию.
Временно исполнять обязанности главы городского поселения будет Александр Кесслер. До Пронина он уже занимал этот пост.
Александр Пронин возглавлял Большеречье с 2021 года.
·Политика

Он руководил районным центром около 3,5 лет.
Вчера депутаты Совета Большереченского городского поселения приняли отставку главы Александра Пронина. Как сообщает газета «Наша Иртышская правда», глава Большеречья решил уйти по собственному желанию.
Временно исполнять обязанности главы городского поселения будет Александр Кесслер. До Пронина он уже занимал этот пост.
Александр Пронин возглавлял Большеречье с 2021 года.