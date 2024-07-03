Девушка из деревни Веселые Рощи Омской области попала в небольшую передрягу в Краснодарском крае.

Девушка из деревни Веселые Рощи Омской области попала в небольшую передрягу в Краснодарском крае.

Вечером 1 июля на станице Кавказская в Краснодарском крае произошел инцидент с 20-летней жительницей Омской области. Девушка пыталась на ходу запрыгнуть в отъезжающий поезд. Во избежание неприятностей проводнику одного из вагонов пришлось срывать стоп-кран.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили на пассажирку административный протокол по 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

По данным портала «СуперОмск», нарушительница является жительницей деревни Веселые Рощи Таврического района. Ранее у девушки не было проблем с законом.