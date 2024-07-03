Омск-Информ
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·Политика

Не хватает сразу трех руководителей отделов и начальника управления. Со специалистами тоже напряг.

Министерство экономического развития Омской области ищет сразу 13 сотрудников, включая руководителей. Ведомству требуются начальник управления, три начальника отделов и девять специалистов (главных, ведущих и первой категории).

На каждую из вакантных должностей предусмотрен кадровый конкурс. Документы от претендентов принимаются до 10 июля. Зарплаты в министерстве небольшие: руководителю отдела предлагается от 47 до 62 тыс. рублей, специалистам гораздо меньше.

·Политика

Не хватает сразу трех руководителей отделов и начальника управления. Со специалистами тоже напряг.

Министерство экономического развития Омской области ищет сразу 13 сотрудников, включая руководителей. Ведомству требуются начальник управления, три начальника отделов и девять специалистов (главных, ведущих и первой категории).

На каждую из вакантных должностей предусмотрен кадровый конкурс. Документы от претендентов принимаются до 10 июля. Зарплаты в министерстве небольшие: руководителю отдела предлагается от 47 до 62 тыс. рублей, специалистам гораздо меньше.