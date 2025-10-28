Эксперт рассказал, как чиновники искоренили мемы про Омск

Сейчас Омская область уже не воспринимается как «город мемов».

Omskinform.ru

Профессор ВШЭ Марат Баширов обратил внимание на позитивные перемены, происходящие в Омской области. По его наблюдениям, несколько лет назад регион воспринимался жителями других субъектов России главным образом через стереотипы и мемы, однако сегодня ситуация принципиально изменилась.

Совещание в Омске с участием полпреда президента РФ в СФО, на взгляд Баширова, символизирует признание успехов региона. Подобные крупные события обычно происходят в субъектах Федерации, обладающих интересными примерами для коллег.

– Событие показательное. Такие межрегиональные мероприятия обычно проводят в тех городах и субъектах, которым есть чем поделиться с коллегами. Вот и губернатор Омской области Виталий Хоценко небезосновательно представляет достижения последних лет, – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Эксперты, по словам Баширова, подтверждают успехи Омской области, отмечая устойчивый рост экономики. Объем инвестиций в пищевые и перерабатывающие предприятия увеличился с 900 млн рублей в 2020 году до 3,6 млрд рублей в 2025 году. Регион динамично развивается и в экспорте сельскохозяйственной продукции, достигнув выполнения целевого показателя на 68 %.

Туристическая сфера региона также показывает существенный рост: поток туристов удвоился, и в 2025 году область посетит более миллиона отдыхающих. Эти тенденции привлекают инвесторов, которые возводят новые отели.

По мнению профессора, Омская область превращается в точку притяжения не только как самостоятельный туристический бренд, но и как «ворота» в Сибирь. Он убежден, что успехи региона зависят не только от внешних факторов, но и от грамотных действий новой управленческой команды, сумевшей грамотно распорядиться возможностями.