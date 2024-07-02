Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе рабочей встречи с президентом сообщил, что Омский НПЗ модернизирован уже на 90 %.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе рабочей встречи с президентом сообщил, что Омский НПЗ модернизирован уже на 90 %.

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. Рассказывая о результатах работы за прошлый год, Дюков подчеркнул, что «Газпром нефть» значительно нарастила объемы производства нефтепродуктов и их поставки на внутренний рынок. В частности, на Омском НПЗ благодаря применению современных технологий в результате масштабной модернизации удалось добиться рекордной глубины переработки.

– В прошлом году мы завершили модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ в нашей стране, 21 миллион тонн переработки. В настоящий момент это, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99 процентов. 90 процентов установок – это уже новые установки, – отметил председатель правления «Газпром нефти».

На встрече шла речь о перспективах компании. Александр Дюков доложил Владимиру Путину о повышении глубины переработки и об увеличении производственной линейки. Номенклатура нефтепродуктов, выпускаемых Омским НПЗ, уже перевалила за тысячу: от моторных топлив и смазочных материалов до строительных битумов и кокса для металлургов.

По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, предприятие на протяжении последних лет планомерно увеличивает эффективность нефтепереработки. Также активно внедряются современные природоохранные технологии. Все вместе дает комплексный эффект: повышается качество, расширяется ассортимент продукции и одновременно улучшаются экологическими параметры производства.