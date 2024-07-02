За полтора месяца специалисты департамента контроля составили на нарушителей более 4 тысяч протоколов.

За полтора месяца специалисты департамента контроля составили на нарушителей более 4 тысяч протоколов.

Департамент контроля омской мэрии ежедневно проводит рейды по пресечению нарушений правил парковки в городе. Речь идет об оставлении автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках. Парковаться там запрещено.

С середины мая по сегодняшний день, то есть всего за полтора месяца, сотрудники депконтроля составили более 4 тыс. протоколов в отношении нарушителей. Для физических лиц штрафы составляют от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 14 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 40 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года граждане заплатят 4–5 тыс. рублей, должностные лица – от 20 до 40 тысяч, юрлица – от 40 до 200 тыс. рублей.