Депутат Госдумы считает, что в ближайшее время будут внесены изменения в порядок проведения экзамена.

Депутат Госдумы считает, что в ближайшее время будут внесены изменения в порядок проведения экзамена.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин по просьбе «Омск-информа» высказался о перспективах отмены ЕГЭ. Соответствующий закон, внесенный депутатами фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду!», планируется обсудить в нижней палате российского парламента в октябре.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке сомневается, что в ближайшее время закон примут.

– Таких законопроектов на моей памяти рассматривалось много. Только 10 из них проходили с моим участием. Этот документ попал в поле зрения, потому что был внесен во время проведения единого государственного экзамена. В ближайшее время, по моим прогнозам, ЕГЭ не отменят. Но закон поддержу, – высказался Смолин.

По словам парламентария, у ЕГЭ есть ряд плюсов и минусов, последних больше.

– Несомненным достоинством единого экзамена следует считать, что ребята из регионов получают возможность поступать в московские и питерские вузы, – отметил Смолин. – Из недостатков следует выделить разрушение системы общего образования. Выпускники перестают заниматься другими предметами, кроме тех, по которым планируют сдавать ЕГЭ. В результате происходит колоссальное падение уровня образования. Молодое поколение безобразно знает биологию, историю, астрономию. Второй минус – формальный, фрагментарный, клиповый характер экзамена, прежде всего по гуманитарным предметам.

Депутат Госдумы считает, что правильнее всего сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

– У меня было такое предложение перевести ЕГЭ в добровольный режим. Дать право выбора старшекласснику и абитуриенту между ЕГЭ и классическим экзаменом в зависимости от того, куда он планирует поступать. Если вы хотите непременно в московский вуз, то нужно сдавать ЕГЭ. Если выбрали местное учебное заведение, то единого госэкзамена сдавать не нужно, – добавил Смолин.

Если нынешний законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.