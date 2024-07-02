Соответствующий закон внесен в нижнюю палату российского парламента. Инициативные депутаты лоббируют возвращение традиционных экзаменов.

В июне нынешнего года депутаты от фракций КПРФ, «Справедливая Россия – За Правду!» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В первом чтении документ рассмотрят уже в октябре.

– Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре, – пояснила «РИА Новости» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

Свою инициативу парламентарии мотивировали тем, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, огромных трат для родителей и поощряет коррупцию в приемных комиссиях.