Завершилась реализация проекта «Школа эколога», задача которого заключалась в экологическом просвещении молодежи.

Завершилась реализация проекта «Школа эколога», задача которого заключалась в экологическом просвещении молодежи.

В 2023-2024 годах в Омске действовал проект «Школа эколога», который, осуществляли члены ОРОЭО «Земля – наш общий дом», кафедра экологии, природопользования и биологии, волонтеры-экологи, представители Омского регионального отделения «Движение первых» в 2023-2024 гг. Этот проект получил поддержку Фонда Президентских грантов и Министерства внутренней политики Омской области.

Проект был направлен на развитие надпрофессиональных навыков: умение работать в команде, лидерские качестве, экологическое просвещение молодежи посредством распространения знаний об приордном разнообразии региона, экологической и историко-культурной ценности особо охраняемых природных территорий. Проводились экскурсии и лекции в Ботаническом саду Омского ГАУ, Зоологическом музее Омского ГАУ, Экопарке Омского ГАУ.

Экологическому образованию и просвещению омской молодежи также способствовали межвузовская олимпиада по экологии в г. Омске, две интеллектуальные игры «День Земли» для школьников и студентов г. Омска и Омской области, Национальная научно-практическая конференция «Экологические чтения – 2024». Также в мероприятиях участвовали представители «Движения первых».

Для оценки реализации проверки был проведен опрос для обучающихся. По результатам опроса уже выявлены проблемы, которые предстоит решить в будущем.