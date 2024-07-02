Проектировать его начнут в следующем году, и пока неизвестно, когда построят.

Проектировать его начнут в следующем году, и пока неизвестно, когда построят.

Жителя села Новоуйка в Седельниковском районе пришлось переправлять через реку на лодке гроб с телом ветерана ВОВ, чтобы похоронить его. На это сельчане пожаловались в соцсетях.

– Каждый год делают временную переправу через реку, а в этом году и этого не сделали, никому дела нет, разве наши деды и прадеды заслужили, чтоб их так провожали в последний путь. Да и в целом на кладбище не попасть, люди не могут прибраться на могилах у родственников, – написал автор поста.

В комментариях глава Седельниковского района Владимир Жилин сообщил, что временную переправу повредил паводок. Восстановить ее не смогли из-за повторного повышения уровня воды в реке Шайтанке, которое произошло в июне из-за дождей.

Сегодня временную переправу восстановили. Глава района также отметим, что в деревне планируется построить мост взамен того, что разрушился более 15 лет назад.

– Мост в селе Новоуйка запланирован к проектированию на 2025 год. Ориентировочная стоимость проекта составит 6–7 млн рублей, – отметил Жилин.

Сейчас в районе уже проектируют мосты, которые построят в селе Седельниково и селе Кейзес.