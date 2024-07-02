В компании «Газпром межрегионгаз Омск» формируют график перевода предприятий на резервные виды топлива в случае похолоданий.

В компании «Газпром межрегионгаз Омск» формируют график перевода предприятий на резервные виды топлива в случае похолоданий.

На предприятии «Газпром межрегионгаз Омск» начали подготовку к зиме, чтобы в отопительном сезоне 2024–2025 годов обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей. С этой целью в компании начали формировать график перевода предприятий Омской области на резервные виды топлива при похолоданиях.

Сейчас «Газпром межрегионгаз Омск» обновляет информацию об объемах потребления газа промышленными предприятиями и запрашивает у своих контрагентов данные о готовности резервных топливных хозяйств к работе зимой и запасе резервных видов топлива.

– Сформированный график мы согласовываем на всех уровнях. Сначала с газотранспортной и газораспределительными организациями региона, а потом утверждаем в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, – рассказал начальник оперативно-диспетчерской службы ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Александр Уленков.

Кроме того, поставщик газа сопровождает ремонт магистрального газопровода, который проводят для надежного газоснабжения жителей региона в осенне-зимний период.