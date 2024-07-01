Никита Шалмин выразил досаду и бессилие от инцидента.

Никита Шалмин выразил досаду и бессилие от инцидента.

Председатель Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин прокомментировал журналисту РИА «Омск-информ» инцидент со сломанными перилами в особняке по улице Гусарова, 16. Некие вандалы вырвали резные конструкции, что вызвало возмущение у омичей.

Сам краевед только развел руками, позволив себе высказывание, грозящее стать новым мемом.

– А что тут комментировать? Это Омск, – сказал Шалмин.

При этом он пояснил, что не владеет информацией, будут ли восстанавливать перила и сколько потребуется на это времени и средств. Известно, что поиском вандалов занимается полиция.

Илья Петченко