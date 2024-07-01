Омск-Информ
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·Происшествия

Нарушителей уже разыскивает полиция.
Неизвестные омичи поломали перила особняка начала XX века, который располагается по адресу: Гусарова, 16. Это вчера заметили местные жители.
– Отпадает всякое желание делать наш город краше. Одни в алкогольном дурмане ивы ломают, другие от небольшого ума памятники и статуи курочат, третьи цветы и медведей воруют! Сделали ремонт, восстановили резьбу, красиво все, но кому-то очень захотелось резьбу покрошить, – отметил автор фотографий.
В полиции корреспонденту РИА «Омск-информ» пояснили, что проводят проверку.
2106
·Происшествия

Нарушителей уже разыскивает полиция.
Неизвестные омичи поломали перила особняка начала XX века, который располагается по адресу: Гусарова, 16. Это вчера заметили местные жители.
– Отпадает всякое желание делать наш город краше. Одни в алкогольном дурмане ивы ломают, другие от небольшого ума памятники и статуи курочат, третьи цветы и медведей воруют! Сделали ремонт, восстановили резьбу, красиво все, но кому-то очень захотелось резьбу покрошить, – отметил автор фотографий.
В полиции корреспонденту РИА «Омск-информ» пояснили, что проводят проверку.
2106