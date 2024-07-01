Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Власти планировали разместить там все рисунки, но потом передумали.
Омичи выбрали округ, в котором этим летом пройдет международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Большинство горожан проголосовало за то, чтобы 100 рисунков украсили Советский округ. Однако некоторые из граффити все равно решили разместить и в других частях города.
– Спасибо всем, кто присоединился и выразил свое мнение. Благодаря активности жителей приняли решение отметить муралами все пять округов, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в рамках фестиваля в городе уже появилось одно граффити. На стене министерства образования художники изобразили взлетающую «Ангару».
·Культура/Афиша

Власти планировали разместить там все рисунки, но потом передумали.
Омичи выбрали округ, в котором этим летом пройдет международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Большинство горожан проголосовало за то, чтобы 100 рисунков украсили Советский округ. Однако некоторые из граффити все равно решили разместить и в других частях города.
– Спасибо всем, кто присоединился и выразил свое мнение. Благодаря активности жителей приняли решение отметить муралами все пять округов, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в рамках фестиваля в городе уже появилось одно граффити. На стене министерства образования художники изобразили взлетающую «Ангару».