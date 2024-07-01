Вопреки заявлению руководства департамента транспорта, за поездку по карте «Омка» с сегодняшнего дня берут 35 рублей.

Вопреки заявлению руководства департамента транспорта, за поездку по карте «Омка» с сегодняшнего дня берут 35 рублей.

Сегодня, 1 июля, в муниципальном транспорте Омска выросла стоимость проезда. Рост провозной платы составил сразу 10 рублей. Это коснулось всех категорий пассажиров.

По картам «Омка» школьники теперь платят 25 рублей, студенты и пенсионеры – 28 рублей, проезд по общегражданской «Омке» вырос до 35 рублей, столько же спишется за поездку по банковской карте. Стоимость проезда за наличные – 40 рублей.

В ходе пятничной пресс-конференции глава департамента транспорта Вадим Кормилец заявил, что поездки по общегражданским картам «Омка» пока останутся на уровне 25 рублей, что связано с необходимостью согласования документов. Однако уже сегодня у корреспондента «Омск-информа», ехавшего на муниципальном автобусе, с карты «Омка» списалось 35 рублей. Судя по всему, чиновникам удалось оперативно решить все формальности с бумагами.

До 30 сентября в автобусах, троллейбусах и трамваях Омска будет действовать акция: при оплате проезда через систему быстрых платежей пассажир получит скидку в размере 8 рублей, то есть поездка обойдется в 27 рублей. В салонах транспортных средств расположены специальные NFC-метки. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить к метке свой телефон либо отсканировать QR-код с помощью камеры. Подробнее об этом – в нашем материале.