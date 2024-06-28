В городе уже были случаи, когда пассажиры не смогли воспользоваться оплатой за проезд через телефон.

В городе уже были случаи, когда пассажиры не смогли воспользоваться оплатой за проезд через телефон.

Для оплаты проезда со скидкой через систему быстрых платежей в общественном транспорте Омска заготовили 2 тыс. табличек с QR-кодом и NFC-меткой. На один салон большого автобуса или троллейбуса выделили по три таблички. Причем, по словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, их может стать больше.

– Недавно общался с женщиной. Она сказала, что очень хотела скидкой воспользоваться, но не смогла до этой таблички добраться. Поэтому будет еще одна партия, – сообщил чиновник.

Он также отметил, что производители табличек будут разные, чтобы найти самый качественный вариант, в том числе по способу крепления.