Их разместили уже во всех автобусах, троллейбусах и трамваях. Скоро появятся таблички и в частных маршрутках.

Их разместили уже во всех автобусах, троллейбусах и трамваях. Скоро появятся таблички и в частных маршрутках.

Сегодня в Омске состоялась пресс-конференция, посвященная изменению стоимости проезда в общественном транспорте. О нововведениях рассказали директор департамента транспорта Вадим Кормилец и генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев. Напомним, с 1 июля за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях омичи будут платить 40 рублей наличными и 35 картами. Льготники тоже будут платить на 10 рублей больше. Проезд по картам школьника, студента и пенсионера 25, 28 и 28 рублей соответственно.

Чтобы смягчить подорожание для граждан с 1 июля, власти также вводят скидку – 8 рублей. Получить скидку можно, оплатив проезд по СБП:с помощью QR-кода (отсканировав его в приложении банка) или NFC-метки (приложив смартфон с такой функцией к табличке). Для считывания кода можно использовать мобильное приложение СБПэй с привязанным к нему банковским счетом. Скидка применится автоматически, а информация о платеже отобразится в сервисе СБП или приложении банка.

Во всем муниципальном транспорте таблички уже установили. В частном этот процесс еще идет. По словам Кормильца, чтобы избежать подделки табличек, кондукторы будут переодически проверять их.

– Важный момент: скидка предоставляется гражданам, не имеющим льгот. Для школьников, студентов и пенсионеров проезд и так льготный, – сообщил Кормилец.

Напомним, акция фактически начала действовать с 17 июня. В трамваях и троллейбусах вместо 25 рублей горожане уже платят по 17 рублей. Скидка будет действовать до 30 сентября, однако ее могут и продлить.

– Мы изначально предлагали НСПК «Мир» рассмотреть продление этой скидки. Специалисты сказали, что это возможно. Все будет зависеть от того, насколько успешной будет акция. Если омичи будут этим пользоваться, вполне уместно будет продлить, – сообщил Кормилец.

Отметим, что проверять оплату проезда у тех, кто оплачивал его по СБП, тоже будут.