К 1 июля чиновники не успеют принять документы о повышении стоимости проезда. На это потребуется несколько недель.

К 1 июля чиновники не успеют принять документы о повышении стоимости проезда. На это потребуется несколько недель.

По карте «Омка» омичи смогут ездить за 25 рублей и после повышения стоимости проезда, которое произойдет 1 июля. Дело в том, что департаменту транспорта потребуется время, чтобы утвердить необходимые документы.

– Идет процедура согласования и утверждения документов. Это может занять две-три недели. Я думаю, что к 20 июля уже все будет готово, и плата за проезд составит 35 рублей, – рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Напомним, с 1 июля проезд в Омске наличными подорожал до 40 рублей, а по картам, в том числе «Омкам», до 35 рублей. Проезд по картам школьника, студента и пенсионера 25, 28 и 28 рублей соответственно.