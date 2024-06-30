Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Производство расположено на участке размером, превышающим 5 тыс. кв. м.

Омский ООО «Блок-модуль» продолжают банкротить. Сегодня арбитражный управляющий Виктор Погребняк опубликовал объявление о проведении торгов. Начальная цена – 29 804 166,68 рубля. Задаток – 10 %, шаг торгов – 5 %.

В состав лота входят: плавильный цех, административное здание, два земельных участка, где могут располагаться производственные и административные здания и корпусная трансформаторная подстанция.

Учредителем ООО «Блок-Модуль» является депутат Законодательного собрания Андрей Кипервар. Предприятие признали банкротом в декабре 2023 года

Торги состоятся 13 августа 2024 года.

·Экономика/Бизнес

Производство расположено на участке размером, превышающим 5 тыс. кв. м.

Омский ООО «Блок-модуль» продолжают банкротить. Сегодня арбитражный управляющий Виктор Погребняк опубликовал объявление о проведении торгов. Начальная цена – 29 804 166,68 рубля. Задаток – 10 %, шаг торгов – 5 %.

В состав лота входят: плавильный цех, административное здание, два земельных участка, где могут располагаться производственные и административные здания и корпусная трансформаторная подстанция.

Учредителем ООО «Блок-Модуль» является депутат Законодательного собрания Андрей Кипервар. Предприятие признали банкротом в декабре 2023 года

Торги состоятся 13 августа 2024 года.