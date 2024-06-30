Ее размер равен величине пенсии за выслугу лет. Пока компенсация предполагается только для служащих по контракту.

Ее размер равен величине пенсии за выслугу лет. Пока компенсация предполагается только для служащих по контракту.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право военнослужащим-контрактникам, участвующим в СВО, получать компенсацию. Ее размер будет равен пенсии за выслугу лет.

Новая денежная выплата распространяется на участников спецоперации, заключивших контракт после 24 февраля 2022 года и переставших получать пенсию по выслуге лет. Но уже с завтрашнего дня компенсация будет выплачиваться дополнительно к денежному довольствию и составит 100 % от размера пенсии по выслуге лет.

– Расчет будут вести с учетом всех индексаций на момент приостановки выплаты пенсии. Эта выплата сохранится даже в случае отправки военнослужащего на обучение, лечение, в командировку или отпуск, – рассказал «Российской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Это позитивно скажется на моральном духе военнослужащих и обеспечит для них финансовую стабильность во время службы. А также будет стимулировать квалифицированных военных продолжать службу.

Парламентарий отмечает, что Правительству РФ необходимо разработать механизм выплат, который обеспечит их своевременность.

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев также предложил ввести аналогичные выплаты и для мобилизованных.