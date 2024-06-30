Местами в регионе ожидаются сильный ливень, ветер и град. Местным жителям стоит быть осторожнее.

Местами в регионе ожидаются сильный ливень, ветер и град. Местным жителям стоит быть осторожнее.

Главное управление МЧС по Омской области со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС» предупреждает: до конца сегодняшнего дня в Омской области местами прогнозируются сильный ливень, ветер порывами 25 м/с и более, крупный град и гроза.

Жителям населенных пунктов, которые окажутся во власти непогоды, сотрудники МЧС советуют быть осторожными. Меры такие же, как и обычно: не стоит находиться вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов, также не нужно под ними парковаться. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей, а с крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать предметы, которые при падении могут травмировать.

– Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. При граде по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль, – рекомендуют в ГУ МЧС по Омской области.

Телефон для обращений – 101.