18-летний страж ворот «Омских Ястребов» Иван Юнин выбран в четвертом раунде Драфта НХЛ. Теперь права на него принадлежат «Колорадо».

18-летний страж ворот «Омских Ястребов» Иван Юнин выбран в четвертом раунде Драфта НХЛ. Теперь права на него принадлежат «Колорадо».

На прошедшем недавно Драфте НХЛ выбранным оказался и хоккеист из Омска. Им оказался голкипер «Омских Ястребов» Иван Юнин. Его выбрал в пятом раунде клуб «Колорадо Эвеланш». Ивану 18 лет, и если когда-либо он захочет сыграть в заокеанской лиге, то права на него будут принадлежать этому клубу.

Помимо Юнина, «Колорадо» выбрали еще одного стража ворот – Илью Набокова, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Отправиться в «Колорадо» Набоков может уже в следующем году, после истечения контракта с «Магниткой». Если в «Эвеланш» окажется и Юнин, ему придется попытаться выиграть конкуренцию с Набоковым, что будет непросто. Впрочем, это одна из сторон профессионального спорта.