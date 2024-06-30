Омск-Информ
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·Общество

Вековой юбилей отмечает Евдокия Циринская. В прошлом году глава региона обещал зайти на чай.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Циринскую: Евдокии Степановне исполнилось 100 лет.

– Поговорили с именинницей. Всегда получаю удовольствие от общения с нашими ветеранами. Такие люди, как Евдокия Степановна, всегда будут служить примером любви к Родине и патриотизма для будущих поколений, – поделился впечатлениями губернатор в своем телеграм-канале.

Хоценко при этом отметил, что в прошлом году обещал нынешней имениннице зайти на чай, и вот теперь сдержал обещание. Судя по фото, в гости губернатор пришел вместе со своей семьей.

Также Виталий Хоценко вручил Евдокии Циринской поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.

·Общество

Вековой юбилей отмечает Евдокия Циринская. В прошлом году глава региона обещал зайти на чай.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Циринскую: Евдокии Степановне исполнилось 100 лет.

– Поговорили с именинницей. Всегда получаю удовольствие от общения с нашими ветеранами. Такие люди, как Евдокия Степановна, всегда будут служить примером любви к Родине и патриотизма для будущих поколений, – поделился впечатлениями губернатор в своем телеграм-канале.

Хоценко при этом отметил, что в прошлом году обещал нынешней имениннице зайти на чай, и вот теперь сдержал обещание. Судя по фото, в гости губернатор пришел вместе со своей семьей.

Также Виталий Хоценко вручил Евдокии Циринской поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.