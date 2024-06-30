Омск-Информ
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·Происшествия

Фрагмент отделки, по сообщениям очевидцев, болтается над проводами и проезжей частью.

От моста имени 60-летия Победы в центре Омска оторвался фрагмент отделки, сообщил портал «Город 55». Кусок металла угрожающе завис над троллейбусными проводами.

– Как можно заметить на фотографии, основные «разрушения» пришлись на один из металлических листов отделки мостового перекрытия и перил: судя по всему, нарушены крепления детали. Кроме того, можно отметить и большие потеки ржавчины по краям листа металла, в местах соединения с другими деталями, – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что торги по поиску подрядчика для установки специальной подсветки на метромост признаны несостоявшимися.

·Происшествия

Фрагмент отделки, по сообщениям очевидцев, болтается над проводами и проезжей частью.

От моста имени 60-летия Победы в центре Омска оторвался фрагмент отделки, сообщил портал «Город 55». Кусок металла угрожающе завис над троллейбусными проводами.

– Как можно заметить на фотографии, основные «разрушения» пришлись на один из металлических листов отделки мостового перекрытия и перил: судя по всему, нарушены крепления детали. Кроме того, можно отметить и большие потеки ржавчины по краям листа металла, в местах соединения с другими деталями, – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что торги по поиску подрядчика для установки специальной подсветки на метромост признаны несостоявшимися.