На прошлые торги не было подано ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися.

На прошлые торги не было подано ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися.

В Омске вновь объявили аукцион на поиск подрядчика, который установит подсветку на метромосту. Начальная стоимость контракта составляет 90 млн рублей.

На прошлые торги не было подано ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися. Теперь заявки вновь принимаются до 19 июня.

До 1 декабря подрядчику предстоит убрать старую подсветку, изготовить и смонтировать крепежи, а после проложить провода и кабели. Система освещения должна показывать символы, знаки, сообщения и эмблемы.

Подсветка должна будет работать в 12 режимах: закат, рассвет, сумерки, новогодний, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День народного единства, День России, День Государственного флага РФ и аварийный режим.