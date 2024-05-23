На аукцион не поступило ни одной заявки от подрядчиков.

На аукцион не поступило ни одной заявки от подрядчиков.

В Омске торги на поиск подрядчика, который установит архитектурную подсветку на метромосту, признали несостоявшимися. На аукцион не поступило ни одной заявки. Теперь торги предстоит проводить еще раз.

Начальная цена контракта составляла более 90 млн рублей. Подрядчику предлагалось убрать старую подсветку, изготовить и смонтировать крепежи, а после проложить провода и кабели. Система освещения должна показывать символы, знаки, сообщения и эмблемы.

Напомним, что подсветка должна работать в 12 режимах: закат, рассвет, сумерки, новогодний, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День народного единства, День России, День Государственного флага РФ и аварийный режим.