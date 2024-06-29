Жителям сообщают об авариях на сетях.

Жителям сообщают об авариях на сетях.

В Омске продолжают продлевать отключения горячей воды в многоэтажках из-за аварий. На это в соцсетях пожаловались жители Амура-2. В последний раз им обещали дать воду 19 июня, потом не раньше 25 июня, а теперь перенесли дату включения на 2 июля.

– В связи с аварией на сетях ООО «ТГКом» подача горячей воды должна возобновиться 02.07.2024 после 17:00, – говорится в объявлении.

В комментариях на долгое отсутствие воды пожаловались также жители Амурского поселка, Солнечного и др.

– С 5 июня нет горячей воды на 21 Амурской, 4. Должны были дать воду 13 июня. Воды нет. У меня лежачий больной, которого нужно мыть каждый день, – жалуется омичка Елена Литвиненко.

По словам омички Анастасии Игнатенко, с середины мая постоянные перебои водоснабжения происходят на Мельничной. С 14 мая на два дня отключили воду из-за аварии, 21–23 мая отключение горячей воды объясняли завершением отопительного сезона. С 4 по 9 июня было плановое отключение, но дали воду только 11 июня. А на 18–22 и с 27 июня по 1 июля жильцам снова объявляют об отключении в связи с аварией.

– Октябрьская 98. С момента отключения тепла, 13 мая, до сих пор нет горячей воды. Гонят воду по обратке, вода холодная бежит, горячей не дождаться, – рассказала Алла Корнеева.