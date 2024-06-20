Микрорайон «Регата» сидит без воды из-за долгов котельной, а в Амурском поселке выявлены повреждения на трубопроводах.

Микрорайон «Регата» сидит без воды из-за долгов котельной, а в Амурском поселке выявлены повреждения на трубопроводах.

За минувшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города поступило более 4 тыс. звонков с жалобами на отсутствие горячей воды. Больше всего обращений идет от жителей микрорайона «Регата» на Левом берегу и Амурского поселка, сообщили в мэрии.

Первый жилмассив обслуживает ООО «ПТЭ». Поставщик ресурса накопил долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск», и ресурсоснабжающая организация приостановила отпуск голубого топлива на котельную. Горячей воды также нет в домах на улицах Маслова, 12 Декабря, Граничная и других.

В Амурском поселке при запуске котельной ООО «Теплогенерирующий комплекс» и заполнении тепловых сетей были выявлены повреждения на трубопроводах диаметром 500 и 700 мм. Теплоисточник пришлось остановить. Ремонт сетей продлится до 25 июня.

– Теплоснабжающим компаниям ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ» рекомендовано в кратчайшие сроки возобновить подачу горячей воды, - заявили в мэрии.

Также городские власти направили обращение в прокуратуру Омска о принятии мер реагирования в отношении этих компаний.

В мэрии дали лайфхак омичам, в домах которых нет горячей воды: