Омск-Информ
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·Общество

Птицы оказались в палисаднике многоэтажки на Левобережье.

Подписчики одного из популярных пабликов рассказали, как жители Левобережья попытались спасти утиное семейство. Птиц заметили в палисаднике многоэтажки по улице Лукашевича. И неравнодушные жители попытались поймать уток и отнести к воде. Единственная сложность оказалась в том, что поблизости не оказалось подходящих водоемов.

Судя по всему, это удалось сделать. При этом встает вопрос, учитывали ли неравнодушные омичи желания самих птиц во время их эвакуации.

·Общество

Птицы оказались в палисаднике многоэтажки на Левобережье.

Подписчики одного из популярных пабликов рассказали, как жители Левобережья попытались спасти утиное семейство. Птиц заметили в палисаднике многоэтажки по улице Лукашевича. И неравнодушные жители попытались поймать уток и отнести к воде. Единственная сложность оказалась в том, что поблизости не оказалось подходящих водоемов.

Судя по всему, это удалось сделать. При этом встает вопрос, учитывали ли неравнодушные омичи желания самих птиц во время их эвакуации.