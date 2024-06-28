На всероссийском мероприятии было представлено около десяти тысяч различных вакансий.

На всероссийском мероприятии было представлено около десяти тысяч различных вакансий.

В Омске завершает работу Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщили в областном Минтруде, событийные площадки мероприятия посетили более 10 тыс. человек. Участниками ярмарки стали не только работодатели региона, но и те, кто ищет достойное место работы.

Как сообщил в своем видеообращении к участникам ярмарки губернатор Виталий Хоценко (сегодня он работает в Витебске на площадке XI Форума регионов Беларуси и России), в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства около тысячи работодателей презентовали 10 тыс. вакансий в разных сферах деятельности. Глава региона пожелал предприятиям найти квалифицированные кадры, а гражданам – достойную для себя работу.

Соискателям были представлены сотни рабочих мест в сфере культуры, образования, торговли, здравоохранения, а также аграрном и промышленном секторе. Омичи смогли побывать на различных мастер-классах и тренингах по развитию карьеры, получить консультацию на профплощадках и научиться самопрезентации на собеседовании. А желающие получить социальный контракт узнали, как заключить договор и успешно открыть собственное дело.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков сообщил, что по поручению президента Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будет проходить ежегодно. Глава Роструда дал высокую оценку Омскому региону, принявшему финал форума.

В рамках ярмарки трудоустройства на 12 канале состоялся онлайн-марафон «Работа России. Время молодых: путь выпускника», где был презентован опыт Омской области по привлечению молодежи в развитие экономики региона.

– Мы продолжаем вовлекать молодежь в развитие экономики, ведь это основной ресурс для обеспечения региона кадрами, – говорит министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – Ежегодно из омских вузов и колледжей выпускаются 26 тысяч молодых людей. Хочется, чтобы они оставались работать на малой родине. И сегодня мы видим, что предприятия уже омолаживаются – в 1,5 раза увеличилось количество молодежи на предприятиях. В свою очередь работодатели пересматривают свою кадровую политику, растет число вакансий с хорошей зарплатой, а организации все охотнее берут на работу молодых омичей без опыта.

Для молодого поколения был открыт целый ряд консультационных площадок и практикумов. В частности, подростки и студенты смогли поучаствовать в интерактивной программе «Труд Крут» от Омского областного студенческого отряда. Здесь можно узнать все о том, куда и как можно отправиться на свою первую целину, а также о трудовых направлениях РСО, их обязанностях и возможном уровне зарплаты. А для школьников бойцы РСО устроили целый квест, где ребята примерят на себя роли обработчика рыбы, строителя и других направлений студотрядов.

Сегодня же на московском ВДНХ на стенде «Омск, ты просто Космос!» региональным Минтрудом и кадровым центром «Работа России» открылась интерактивная площадка «#ОРБИТАпрофессионалов». Зрители могут «посетить» цеха и увидеть продукцию от ПАО ОДК «Сатурн» с помощью виар-очков, пройти экспресс-диагностику и карьерное консультирование, побывать на выставке моделей техники и многое другое.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Омске завершит свою работу завтра, 29 июня, на Дне молодежи. На Соборной площади всех желающих ждет интерактивная площадка, где можно будет научиться писать резюме, пройти психогеометрический тест и решить профориентационный кроссворд.