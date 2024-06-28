Над решением проблемы уже работают сотрудники «Пассажирсервиса».

Над решением проблемы уже работают сотрудники «Пассажирсервиса».

Изменения звука и подвисание экранов валидаторов, которое начали замечать омичи в общественном транспорте, возникло из-за внедрения нового ПО, позволяющего горожанам получить скидку на проезд. Об этом рассказал сегодня генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.

– Сейчас есть такая проблема. Это связано с внедрением NFS-табличек. Программное обеспечение было изменено, и, к сожалению, ПО повело себя не так, как должно было повести. Сейчас мы решаем этот вопрос, – отметил Васильев.

Отметим, что новый звук означает, что оплата проезда прошла, даже если на экране ничего не отобразилось. Тем, кто не был к этому готов и случайно оплатил проезд несколько раз, могут обращаться за возвратом средств в предприятие-перевозчик.