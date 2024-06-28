Среди аграрных вузов страны аграрный университет занял четвертое место, а среди омских — второе место.

Среди аграрных вузов страны аграрный университет занял четвертое место, а среди омских — второе место.

Информационная группа «Интерфакс» представила ежегодный Национальный рейтинг университетов – 2024 по итогам работы за прошлый год. Этот рейтинг формируется для оценки деятельности университета и соответствия его мировым образцам.

Рейтинг формируется по шести параметрам в 1000-балльной шкале по направлениям: образование, исследования, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд университета. Источник данных — анкетные данные, публичные данные, размещаемые университетами на своих сайтах, публичные данные информационных ресурсов Министерства высшего образования и науки РФ, а также данные из информационно-аналитической системы СПАРК и системы анализа медиасреды СКАН.

В этом году в Национальный рейтинг вошло 378 университетов России, из которых 30 национальных исследовательских, 10 федеральных, 34 опорных, 6 правительственных и 147 университетов, которые участвуют в программе «Приоритет-2030».

Омский государственный университет им. П.А.Столыпина набрал по сводному рейтингу 367 баллов и занял 94-97 место. Наибольшее количество баллов ОмГАУ набрал по категориям «инновации» и «социальная среда».