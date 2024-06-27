Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт для омичей будет бесплатным.
В парке аттракционов «Вокруг света» опубликовали праздничную программу на 6 июля. Стало известно, во сколько начнется концерт Люси Чеботиной (0+).
Программа мероприятий «Семейного музфеста «Вокруг семьи» на 6 июля:
  • 15:00 – интерактивное шоу «Угадай мелодию» в парке «Вокруг света»;
  • 17:00 – «пенная дискотека» (шоу мыльных пузырей + пенная вечеринка) в парке «Вокруг света»;
  • 18:00 – семейная «Караоке-битва» на сцене парка «Зеленый остров»
  • 19:00 – выступление кавер-группы «HEETS» на сцене парка «Зеленый остров»
  • 20:00 – выступление Люси Чеботиной на сцене «Зеленого острова».
Ранее сообщалось, что в Омске также выступят Анна Семенович и Niletto.
·Культура/Афиша

Концерт для омичей будет бесплатным.
В парке аттракционов «Вокруг света» опубликовали праздничную программу на 6 июля. Стало известно, во сколько начнется концерт Люси Чеботиной (0+).
Программа мероприятий «Семейного музфеста «Вокруг семьи» на 6 июля:
  • 15:00 – интерактивное шоу «Угадай мелодию» в парке «Вокруг света»;
  • 17:00 – «пенная дискотека» (шоу мыльных пузырей + пенная вечеринка) в парке «Вокруг света»;
  • 18:00 – семейная «Караоке-битва» на сцене парка «Зеленый остров»
  • 19:00 – выступление кавер-группы «HEETS» на сцене парка «Зеленый остров»
  • 20:00 – выступление Люси Чеботиной на сцене «Зеленого острова».
Ранее сообщалось, что в Омске также выступят Анна Семенович и Niletto.