Такая возможность представится на ярмарке трудоустройства. Пообщаться там можно не только с работодателями, но и карьерными консультантами.

Такая возможность представится на ярмарке трудоустройства. Пообщаться там можно не только с работодателями, но и карьерными консультантами.

Завтра, 28 июня, в областном Конгресс-холле пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Пришедшие сюда омичи смогут ознакомиться с представленными вакансиями, а если какая-либо из них заинтересует, то сразу пройти собеседование. Помимо этого, гостей ждут мастер-классы, тренинги по развитию карьеры, консультационные площадки и многое другое.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на интерактивном портале государственной службы занятости Омской области.

Также в день Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится многочасовой онлайн-марафон, спикеры которого в прямом эфире обсудят тему молодежной занятости. Присоединиться к трансляции смогут все желающие, она начнется в 12:00.

Модератором площадки станет заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. Спикерами выступят руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Марина Софронова, министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Владимир Половинко, выпускник Омского промышленно-экономического колледжа по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики» Владлен Шевченко, заместитель проректора НИУ ВШЭ Павел Травкин.

– Это не просто ярмарка вакансий, а комплексная помощь в построении карьеры. Вместе с работодателями прием граждан будут вести карьерные консультанты. Они помогут молодым соискателям наметить самые перспективные отрасли для трудоустройства. А состоявшимся специалистам предложат еще более повысить свою квалификацию. Они смогут пройти тестирование и выбрать курсы для дальнейшего обучения. По итогам регионального этапа ярмарки, прошедшего этой весной, более 4,5 тысячи человек смогли найти подходящую работу, – рассказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства обещает быть продуктивным и информативным для всех участников. Завтра здесь будут представлены 1012 предприятий и организаций.