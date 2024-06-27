За предприятие в Русско-Полянском районе просят 157 млн рублей.

За предприятие в Русско-Полянском районе просят 157 млн рублей.

В Русско-Полянском районе Омской области выставили на продажу комплекс по переработке молока и мяса. За помещения площадью 6 тыс. кв. м владелец просит 157 млн рублей.

По данным Rusprofile, производственный комплекс принадлежит кооперативу «Фазенда», зарегистрированному в 2019 году. Руководителем является Владимир Карапетян. В прошлом году прибыль завода составила 217 тыс. рублей.

Отметим, что в молочном цехе можно производить мягкие, твердые и полутвердые сыры, творог и творожные сырки. Колбасный цех производит копченую, полукопченую, вареную колбасу, сосиски, сардельки, пельмени и полуфабрикаты.