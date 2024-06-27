Главы округов должны следить за качеством проведенных подрядчиками работ и своевременно вводить объекты в эксплуатацию.

Главы округов должны следить за качеством проведенных подрядчиками работ и своевременно вводить объекты в эксплуатацию.

В этом году на территории Ленинского округа Омска откроют три площадки для детей. Проекты реализуются в рамках инициативного бюджетирования – жители сами определяют, где и какой объект им необходим, а власти помогают реализовать проект.

Так, жители улицы Крыловской выступили с инициативой появления спортивной площадки между домами № 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1. Летом на площадке с прорезиненным покрытием можно будет играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – заливать каток, кататься на коньках и играть в хоккей. Работы на объекте «Счастливый двор» уже завершены.

На Сибирском проспекте в рамках инициативного проекта «Безопасный спорт для всех» запланирован ремонт спортивной площадки между домами № 18 и 20/1. К настоящему времени подрядчик произвел разработку грунта и подготовку основания для резинового покрытия.

Еще одна инициатива жителей Ленинского округа получила название «Счастливое детство – здоровое будущее». Между многоквартирными домами № 39, 40, 41, 42 на Иртышской Набережной и многоквартирными домами № 18, 20 на улице Вс. Иванова будет построена новая детская площадка с резиновым покрытием.

По графику все проекты планируется завершить в середине сентября. Однако мэр города Сергей Шелест потребовал от глав округов ускориться со вводом площадок в эксплуатацию.

– Дал поручение главам округов проследить и за качеством работ, и за своевременным вводом объектов в эксплуатацию. Если все в порядке, нет смысла держать все это добро за строительной лентой: летний сезон очень быстротечен, уверен, омичи хотели бы воспользоваться плодами своих трудов как можно скорее, – отметил градоначальник.

Добавим, что в целом по Омской области на проект инициативного бюджетирования выделено 500 млн рублей.